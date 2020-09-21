Дело о финансовой пирамиде: в Польше хотят арестовать владельца Idea Bank

Министерство юстиции Польши подало ходатайство об аресте владельца польского банка Idea Bank Лешка Чарнецкого. Об этом заявил глава польского Минюста Збигнев Жьобро, сообщает Reuters.

Жьобро заявил, что Чарнецки подозревается в мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack. По словам польских властей, банк Чарнецкого продавал облигации GetBack и он лично должен понести за это ответственность.

"Клиенты Idea Bank понесли огромные убытки. Появились все предусловия, чтобы просить суд о временном аресте", – заявил глава минюста Польши Збигнев Жьобро.

В документах прокуратуры говорится, что из-за действий Чарнецкого Idea Bank должен компенсировать клиентам не меньше 123,5 млн злотых (901 млн грн). Также, сознательные действия владельца банка привели к наложению на банк штрафа в 80 млн злотых (584 млн грн).

В прокуратуре считают, что Чарнецки лично способствовал продаже акций пирамиды GetBack через Idea Bank.

Пресс-служба суда в Варшаве заявила, что рассмотрит ходатайство в октябре 2020 года.

Глава Минюста Польши заявил, что если суд решит арестовать Чарнецкого, Польша выдаст международный ордер на его арест, поскольку он находится за границей. Он добавил, что если обвинения подтвердятся, Чарнецкого могут приговорить к на 15 годам лишения свободы.

GetBack – польская коллекторская компания, которая покупала портфели долгов и занималась взысканием задолженностей в 2012-2018 годах. В 2017 году она вышла на Варшавскую биржу и начала продажу акций, но уже в 2018 году компания заявила о банкротстве. Дело в том, что в ладельцы компании подделывали финансовую отчетность и выводили из нее средства. Более девяти тысяч поляков купили облигации GetBack, но не получили инвестированные средства обратно. Общий ущерб от махинации оценивается в 2,5 млрд злотых ($675 млн). Деятельность компании считается одной из крупнейших афер в Польше за последние годы.

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В конце 2019 года польский холдинг Getin Holding S.A. хотел продать украинский Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital за 1,368 млрд грн. В конце июля стало известно, что стороны разорвали договор и Getin Holding отказались продавать банк.

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