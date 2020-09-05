B2B Jewelry: суд избрал меру пресечения основателю финансовой пирамиды Николаю Гонте

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для основателя B2B Jewelry Николая Гонты. Об этом сообщает телеканал СТБ со ссылкой на источник в Печерском суде.

Избранная мера пресечения для Гонты – круглосуточный домашний арест, уточняет СТБ.

Гонта подозревается в организации финансовой пирамиды и отмывание денег.

По данным генеральной прокуратуры, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн, что подтверждает информация Службы безопасности Украины.

В конце 2019 года Генпрокуратура сообщила, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд.

В марте 2020 года журналист Денис Бигус опубликовал расследование, в котором утверждал, что из магазинов B2B Jewelry в пакетах вывозят деньги.

27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. Фото с места проведения операции свидетельствует, что речь идет о B2B Jewelry.

31 августа магазины B2B Jewelry все еще продолжали работать.

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Роман Брыль

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