Дело Платинум Банка. Суд постановил рассмотреть иск ФГВФЛ к Рожковой на 1,5 млрд грн

28 июля Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов и отменил постановление Хозяйственного суда Киева от 14.09.2020 года и постановление Северного апелляционного хозсуда от 08.12.2020 года, которыми Фонду было возвращено его иск к бывшим членам правления и наблюдательного совета Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн. Об этом сообщает Finbalance.

Среди ответчиков – Екатерина Рожкова экс-и.о. главы правления Платинум Банка, Константин Смольский – экс-глава правления Платинум Банка, Григорий Гуртовой экс-глава наблюдательного совета, другие лица.

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Верховный Суд передал это дело в Хозсуд Киева для решения вопроса об открытии производства.

Согласно судебным материалам, ФГВФЛ отмечал, что во время ликвидации Платинум Банка выявил факты принятия решений должностными лицами банка, "на основании которых в дальнейшем был осуществлен ряд заведомо убыточных активных операций, а именно продолжение конечных сроков возврата кредитных средств".

Возвращая исковое заявление ФГВФЛ, суд первой инстанции отметил, что заявленные истцом требования "не связаны между собой основаниями возникновения и не связаны представленными доказательствами, поэтому не могут считаться однородными", а в исковом заявлении "отсутствует обоснование необходимости рассмотрения исковых требований по различным основаниям возникновения".

Верховный Суд констатировал следующее, что исковые требования Фонда гарантирования вкладов физических лиц до 12 ответчиков-физических лиц (входили в органы управления Платинум банка) связаны между собой одним и тем же способом защиты прав и законных интересов.

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22 августа 2020 года ФГВФЛ подал в Хозяйственный суд Киева иск к бывшим членам правления и набсовета Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.

16 октября 2020 года ФГВФЛ опубликовал официальное заявление относительно реакции СМИ на иск Фонда к бывшим руководителям и связанным лицам Платинум Банка. Подробнее тут.

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Наталия Софиенко

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