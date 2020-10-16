Фонд гарантирования вкладов разъяснил свой иск к Рожковой

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) опубликовал официальное заявление относительно реакции СМИ на иск Фонда к бывшим руководителям и связанным лицам Платинум Банка, в частности, к первому заместителю главы Национального банка Украины Катерине Рожковой. Тест заявления опубликован на сайте Фонда.

В заявлении фонд отмечает, что отчет по итогам форенсик-аудита банка является конфиденциальным, и ФГВФЛ нигде и никогда не публиковал такие отчеты. В случае с Платинум Банком форенсик-аудит проводился украинской аудиторской компанией, а не международной.

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Фонд подал иск по взысканию убытков к связанным лицам Платинум Банка, в том числе и к Катерине Рожковой, по общей процедуре, которая применяется ко всем банкам, переданным в управление Фонда.

"Фонд гарантирования вкладов всегда стоял на позиции, что перед законом все равны, и не делает исключений ни для кого", – говорится в заявлении ФГВФЛ.

Фонд также сообщает, что хозяйственный суд Киева вернул без рассмотрения его исковое заявление к бывшим руководителям Платинум Банка из-за отсутствия оснований для объединения исковых требований в деле №910/12955/20.

Данное судебное решение оспорено Фондом в апелляционном порядке. Сейчас решается вопрос об открытии апелляционного производства, говорится в заявлении.

Platinum Bank был создан в 2005 году при участии компании Horizon Capital. В октябре 2016 года НБУ назвал бизнесмена Бориса Кауфмана совладельцем банка независимо от формального участия.

Летом 2017 года Катерина Рожкова в интервью Finbalance комментировала информацию ФГВФЛ, что 95,5% кредитного портфеля юрлиц в Платинум Банка – это инсайдерские займы.

22 августа 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал в Хозяйственный суд Киева иск к бывшим членам правления и наблюдательного совета Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн. Отмечается, что среди ответчиков Катерина Рожкова (экс-и.о. главы правления Платинум Банка, нынешний первый заместитель главы правления НБУ), Константин Смольский (экс-глава правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (экс-глава набсовета) и другие.

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Роман Брыль

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