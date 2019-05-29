Дело ПриватБанка. Глава НБУ не давил на судей - экспертиза

Председатель Национального банка (НБУ) Яков Смолий во время выступления на заседании СНБО 18 апреля не оказывал влияния на судей и не призывал к невыполнению решений Окружного админсуда Киева (ОАСК) по делу национализации ПриватБанка. Об этом свидетельствуют результаты семантико-текстуальной экспертизы, проведенной Украинским центром судебных экспертиз, сообщает пресс-служба регулятора.

Судебный эксперт пришел к выводу, что во время выступления Смолий проинформировал присутствующих о деятельности и достижениях ПриватБанка и о возможных рисках для вкладчиков и стабильности всей банковской системы в случае вступления решения Окружного админсуда в силу.

Также Смолий сообщил о намерениях правления НБУ обратиться в Министерство юстиции, Высший совет правосудия и подать апелляционную жалобу с целью просмотра указанного решения суда и предотвращения изъятия ПриватБанка из государственной собственности.

В этих высказываниях, согласно экспертизе, отсутствует какое-либо давление на суд и судей или неуважение к ним.

18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского: отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Судьи ОАСК потребовали открыть дела против тогдашнего президента Петра Порошенко, главы Минюста Павла Петренко и руководителя НБУ Якова Смолия. В ОАСК утверждают, что руководство государства, критикуя их решение о признании национализации ПриватБанка незаконной, "прямо угрожает, посягая на независимость и беспристрастность судебной системы".