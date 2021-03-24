Дело ПриватБанка: НБУ отреагировал на информацию о "госизмене" Рожковой

Служебное расследование по forensic-аудиту в деле ПриватБанка, результаты которого были обнародованы в январе 2018 года, никогда не инициировалось и не проводилось в Национальном банке. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя информацию о расследовании действий первой замглавы НБУ Катерины Рожковой во время национализации ПриватБанка.

При этом в НБУ подтвердили, что ведется внутреннее расследование о закупках услуг Нацбанком. В пресс-службе не уточнили, касается ли оно сотрудничества с компанией Kroll, консалтинговой фирмой AlixPartners, а также юридическими фирмами Hogan Lovells и Asters в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации.

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"Национальным банком Украины на основании полученного сообщения об имеющихся, по мнению заявителя, нарушений действующего законодательства и нормативно-правовых и распорядительных актов Национального банка Украины в сфере публичных закупок юридических услуг в 2018 году, проводится служебное расследование в установленном в учреждении порядке", – сказано в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что на данном этапе служебного расследования "проводится оценка соблюдения всех необходимых внутренних процедур и законодательства Украины всеми работниками Национального банка Украины, ответственными за закупку услуги, подписание договора с поставщиками услуг и за контроль выполнения заключенного договора".

19 марта Kyiv Post, ссылаясь на соответствующий документ Офиса генпрокурора, сообщил, что против Катерины Рожковой и других работников НБУ проводится расследование: якобы им грозит потенциальные обвинения в госизмене.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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