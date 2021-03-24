UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дело ПриватБанка: НБУ отреагировал на информацию о "госизмене" Рожковой

24.03.2021, 13:38
Дело ПриватБанка: НБУ отреагировал на информацию о
Екатерина Рожкова (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Служебное расследование по forensic-аудиту в деле ПриватБанка, результаты которого были обнародованы в январе 2018 года, никогда не инициировалось и не проводилось в Национальном банке. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя информацию о расследовании действий первой замглавы НБУ Катерины Рожковой во время национализации ПриватБанка.

При этом в НБУ подтвердили, что ведется внутреннее расследование о закупках услуг Нацбанком. В пресс-службе не уточнили, касается ли оно сотрудничества с компанией Kroll, консалтинговой фирмой AlixPartners, а также юридическими фирмами Hogan Lovells и Asters в деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Национальным банком Украины на основании полученного сообщения об имеющихся, по мнению заявителя, нарушений действующего законодательства и нормативно-правовых и распорядительных актов Национального банка Украины в сфере публичных закупок юридических услуг в 2018 году, проводится служебное расследование в установленном в учреждении порядке", – сказано в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что на данном этапе служебного расследования "проводится оценка соблюдения всех необходимых внутренних процедур и законодательства Украины всеми работниками Национального банка Украины, ответственными за закупку услуги, подписание договора с поставщиками услуг и за контроль выполнения заключенного договора".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Катерина Рожкова дело приватбанка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 