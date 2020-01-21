Дело ПриватБанка. НБУ отсудил у Коломойского еще 100 млн грн

Хозяйственный суд Львовской области 16 января в полном объеме удовлетворил иск Национального банка Украины об обращении взыскания на предмет ипотеки Днепрометаллсервиса деле о рефинансировании ПриватБанка.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в сентябре 2014 года компания Днепрометаллсервис (связана с экс-собственником ПриватБанка Игорем Коломойским) предоставила Нацбанку в залог нежилое помещение площадью почти 20 000 кв. м и стоимостью более 100 млн грн в качестве залога по кредиту рефинансирования, который предоставлялся ПриватБанку до национализации.

Отмечается, что поскольку Днепрометаллсервис не выполнил взятых на себя обязательств имущественного поручителя ПриватБанка, НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества.

16 января суд удовлетворил иск Нацбанка в полном объеме.

Как сообщают в НБУ, в общей сложности суды приняли 24 решения в пользу Нацбанка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,36 млн грн. 18 решений вступили в законную силу, исполнительные документы по ним направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

В октябре 2019 года в НБУ сообщили, что компания Коломойского Арлан, которая была поручителем ПриватБанка по рефинансу, частично рассчиталась с Нацбанком.

В декабре 2019 года НБУ начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго. 1 октября суд удовлетворил иск Нацбанка о взыскании с экс-владельца банка Финансы и Кредит 1, 539 млрд грн в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования.

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В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Нацбанк предоставил ПриватБанку в 2008-2015 годах. В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям.



Сегодня на разных стадиях судебного процесса находится еще более 200 подобных дел не только по ПриватБанку, но и по банкам, которые были признаны неплатежеспособными и не выполнили своих обязательств по кредитам рефинансирования.