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Дело Суркисов и ПриватБанка. Верховный суд назначил дату заседания

Дело Суркисов и ПриватБанка. Верховный суд назначил дату заседания
13.04.2020, 10:57

Игорь и Григорий Суркисы, а также их семьи судятся с ПриватБанком за депозиты на 1 млрд грн

Заседание Большой палаты Верховного суда по иску семьи Суркисов к ПриватБанку и НБУ состоится 27 апреля. Об этом LIGA.net сообщил один из участников процесса со стороны государства.

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По его словам, слушание, скорее всего состоится, даже если карантин, действующий в Украине до 24 апреля, будет продлен. Как уточнил собеседник, информация о переносе дела на 16 апреля, которую СМИ ранее распространили со ссылкой на представителей ПриватБанка, была неточной.

От решения Большой палаты Верховного суда по делу Суркисов зависит большая часть других процессов вокруг национализации ПриватБанка. В частности, оно определит, могут ли украинские суды самостоятельно определять степень связанности отдельных клиентов ПриватБанка с экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

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  • Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами. НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-ваделец банка Игорь Коломойский - акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.
  • У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн. В рамках исполнения судов низших инстанций Приват погасил за счет большей части этих средств обязательства Суркисов перед банком.
  • Сегодня в 11:30 состоится слушание в Киевском апелляционном суде по делу о взыскании с ПриватБанка $250 млн в пользу ряда офшорных компаний, связанных с Суркисами.

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Сергей Шевчук
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национализация Приватбанка игорь коломойский дело суркисов
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