Дело Суркисов и ПриватБанка. Верховный суд назначил дату заседания

Заседание Большой палаты Верховного суда по иску семьи Суркисов к ПриватБанку и НБУ состоится 27 апреля. Об этом LIGA.net сообщил один из участников процесса со стороны государства.
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По его словам, слушание, скорее всего состоится, даже если карантин, действующий в Украине до 24 апреля, будет продлен. Как уточнил собеседник, информация о переносе дела на 16 апреля, которую СМИ ранее распространили со ссылкой на представителей ПриватБанка, была неточной.
От решения Большой палаты Верховного суда по делу Суркисов зависит большая часть других процессов вокруг национализации ПриватБанка. В частности, оно определит, могут ли украинские суды самостоятельно определять степень связанности отдельных клиентов ПриватБанка с экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
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