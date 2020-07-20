Дело VAB Банка. ВАКС рассматривает апелляцию НАБУ, Бахматюк говорит о давлении

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) рассмотрит сегодня, 20 июля, обжалование НАБУ и САП решения Печерского суда о закрытии дела против VAB Банка. Об этом говорится на Facebook страничке НАБУ.

Речь идет о решении Офиса Генерального прокурора на основе постановления Печерского райсуда о закрытии дела по факту овладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, полученного VAB Банком от Национального банка Украины.

"От сегодняшнего решения суда апелляционной инстанции зависит, смогут ли детективы НАБУ довести до логического завершения расследование особенно тяжелого коррупционного преступления", - говорится в заявлении НАБУ.

Реакцией на этот пост НАБУ в Facebook стало заявление компании Укрлендфарминг о прямом политическом давлении на судей ВАКС со стороны антикоррупционного бюро.

"НАБУ не только обвиняет оппонентов еще до решения суда, но и давит на судей ВАКС, что является грубым криминальным преступлением", - говорится в заявлении компании.

Компания Укрлендфарминг принадлежит ее основателю Олегу Бахматюку.

26 июня Генпрокуратура закрыла дело против VAB Банка. НАБУ отреагировала на решение прокуратуры.

13 июля Олег Бахматюк заявил, что закроет часть птицефабрик компании Авангард из-за позиции НАБУ и САП по делу VAB Банка.

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Роман Брыль

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