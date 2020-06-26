Гепрокуратура закрыла дело против Бахматюка и Писарука

25 июня Офис генерального прокурора выполнил решение Печерского районного суда Киева и закрыл дело VAB Банка. Об этом в Facebook написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она отметила, что 5 июня суд обязал Офис генпрокурора рассмотреть ходатайство об отмене постановления первого заместителя генпрокурора об отмене постановления о прекращении уголовного производства, связанного с VAB Банком, и отменить его. Полный текст постановления официально поступил в Офис Генерального прокурора 24 июня.

При этом Венедиктова подчеркнула, что "подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы". "Кроме того, согласно ст. 303 УПК Украины нет оснований оспаривать такие процессуальные решения прокурора", - добавила генпрокурор.

Экс-владелец VAB Банка и акционер группы компаний Укрлендфарминг Олег Бахматюк назвал решение прокуратуры "большим шагом в деле восстановления справедливости по отношению к компании".

Бхматюк отметил, что генпрокуратура "поставила точку в так называемом "деле Писарука и Бахматюка". Он считает, что Печерский райсуд справедливо отменил незаконное постановление бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько, который возобновил расследованное ранее несколькими правоохранительными органами и закрытое решениями судов дело.

"Решение о закрытии этого дела дает возможность мне, как акционеру, вести конструктивный диалог с Фондом гарантирования вкладов. Следующий шаг должна сделать Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая обязана отменить все процессуальные действия, предпринятые на основании сфабрикованного дела, ведь дело закрыто, и такие следственные действия являются незаконными", - говорится в обращении Бахматюка на сайте Укрлендфарминг.

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