Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Гепрокуратура закрыла дело против Бахматюка и Писарука

Гепрокуратура закрыла дело против Бахматюка и Писарука
26.06.2020, 13:14

По словам Венедиктовой, Печерский райсуд обязал прокуратуру закрыть дело VAB Банка

25 июня Офис генерального прокурора выполнил решение Печерского районного суда Киева и закрыл дело VAB Банка. Об этом в Facebook написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она отметила, что 5 июня суд обязал Офис генпрокурора рассмотреть ходатайство об отмене постановления первого заместителя генпрокурора об отмене постановления о прекращении уголовного производства, связанного с VAB Банком, и отменить его. Полный текст постановления официально поступил в Офис Генерального прокурора 24 июня.

При этом Венедиктова подчеркнула, что "подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы". "Кроме того, согласно ст. 303 УПК Украины нет оснований оспаривать такие процессуальные решения прокурора", - добавила генпрокурор.

Экс-владелец VAB Банка и акционер группы компаний Укрлендфарминг Олег Бахматюк назвал решение прокуратуры "большим шагом в деле восстановления справедливости по отношению к компании". 

Бхматюк отметил, что генпрокуратура "поставила точку в так называемом "деле Писарука и Бахматюка". Он считает, что Печерский райсуд справедливо отменил незаконное постановление бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько, который возобновил расследованное ранее несколькими правоохранительными органами и закрытое решениями судов дело.

"Решение о закрытии этого дела дает возможность мне, как акционеру, вести конструктивный диалог с Фондом гарантирования вкладов. Следующий шаг должна сделать Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая обязана отменить все процессуальные действия, предпринятые на основании сфабрикованного дела, ведь дело закрыто, и такие следственные действия являются незаконными", - говорится в обращении Бахматюка на сайте Укрлендфарминг.

Читайте такжеДевять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку

Анна Андреева
Напишите нам
генпрокуратура олег бахматюк Ирина Венедиктова VAB Банк дело VAB Банка
Комментарии
Последние новости
 