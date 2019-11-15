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В НБУ подсчитали, сколько Бахматюк должен государству

В НБУ подсчитали, сколько Бахматюк должен государству
15.11.2019, 12:26

Долги бизнесмена состоят из личных поручительств по кредитам рефинансирования, принадлежавших ему банков, и имущественных поручительств его компаний

Общая сумма долгов Олега Бахматюка государству составляет 29,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В частности сумма состоит из 11 млрд грн, которые Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам двух банков - Финансовая инициатива и ВиЭйБи Банка, владельцем которых был Бахматюк; из 10,6 млрд грн Нацбанку по кредитам рефинансирования эти банкам; из 7,7 млрд грн - трем государственным банкам.

"Чтобы гарантировать возврат средств по кредитам рефинансирования, в свое время НБУ не только добился от Бахматюка официального признания себя владельцем Финансовой инициативы и ВиЭйБи Банка, но и впервые заключил с ним договор личного поручительства", - отмечают в НБУ.

Регулятор уточняет, что задолженность Бахматюка перед НБУ обеспечена его личным поручительством на общую сумму 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами его компаний. 

При этом в НБУ отмечают, что для того, чтобы эти поручительства превратились в реальный возврат денег, Нацбанк подал в суды против бизнесмена и компаний более 50 исков.

19 судебных решений приняты в пользу НБУ по договорам поручительства по банку Финансовая инициатива. По ВиЭйБи Банку пока не принято ни одного решения. "Однако даже 19 побед в судах не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло", - говорят в НБУ.

  • 14 ноября в НБУ заявили, что долги банков-банкротов перед Нацбанком по кредитам рефинансирования достигли 46 млрд грн с учетом процентов и назвали имена основных должников. 
  • По данным Фонда гарантирования вкладов, банки-банкроты причинили государству ущерб около 400 млрд. При этом, как отметила главы ФГВФЛ Светлана Рекрут, возместить удалось несколько сотен миллионов.

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