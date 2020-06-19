Бахматюк намерен добиваться компенсации за вывод его банка с рынка

Олег Бахматюк, экс-владелец выведенных с рынка банков Финансовая инициатива и VAB, заявил, что намерен требовать от государства денежной компенсации в соответствии с нормами "банковского" закона. Об этом он сказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

По мнению Бахматюка, решение Верховного суда о неправомерности действий Нацбанка (НБУ) по выводу Финансовой инициативы с рынка позволяет ему претендовать на такую компенсацию, а также может быть дополнительным аргументом в вопросе урегулирования долгов двух указанных банков, которого добивается бизнесмен.

"После недавнего принятия Верховной Радой "банковского" закона мы не можем вернуть себе банк, но будем обращаться за компенсацией по всем процедурам, имеющим правовой характер. Самое главное - суд признал очевидную вещь, что банк неправомерно вывели с рынка, что он мог работать и был достаточно ликвиден", – сказал Бахматюк агентству.

Он допустил, что Нацбанк может попытаться обжаловать это решение в Большой палате Верховного суда, однако выразил уверенность, что принятое решение будет подтверждено.

Комментируя его, Бахматюк отметил, что суд "фактически признал вину Нацбанка в падении Финансовой инициативы". "А значит, в половине того долга, в котором меня обвиняют, они виноваты сами. Выходит, что это было сознательное доведение банка до банкротства. Мы этот аргумент используем и в международных судах", – пояснил экс-владелец.

Бахматюк также напомнил, что 5 июня Печерский райсуд Киева принял решение об отмене постановления о возобновлении уголовного дела против него лично и его компании экс-заместителем генпрокурора Виталием Касько.

По словам бизнесмена, постановление Касько – это фундамент, на котором построено все дело о стабкредите НБУ, выданном VAB банку, в котором ему вынесено постановление о заочном аресте и из-за которого он “вынужден находиться в Австрии”.

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