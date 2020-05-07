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Дело VAB Банка. ФГВФЛ выступил за реструктуризацию долга Бахматюка, нужен закон﻿

Дело VAB Банка. ФГВФЛ выступил за реструктуризацию долга Бахматюка, нужен закон﻿
07.05.2020, 12:34

ФГВФЛ не против, чтобы Бахматюк добровольно погасил долги своих лопнувших банков. Фонд призывает принять для этого закон

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) поддерживает добровольное досудебное погашение долга бывшими собственниками и связанными с обанкротившимся банком лицами, но на сегодня законодательного механизма для этого нет. Об этом говорится в ответе Фонда агрохолдингу Укрлендфарминг Олега Бахматюка, передает Интерфакс-Украина.

Копии письма ФГВФЛ направлены в Офис президента, Кабмин, Нацбанк (НБУ) и Офис генпрокурора. Оно является ответом Бахматюку, который как собственник банков Финансовая инициатива и VAB Банк предложил реструктуризировать долг, возникший при выводе банков с рынка, и выплатить ФГВФЛ и НБУ 8 млрд грн на протяжении пяти лет.

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Как отметили в ФГВФЛ, предложение внедрить такой механизм содержалось в банковском законопроекте №2571, поданном Кабмином Алексея Гончарука (был в последствии отозван). В новом законопроекте №2171-д, принятом в первом чтении, этой нормы нет.

В Фонде считают, что создание правового механизма досудебного урегулирования задолженности обанкротившихся банков увеличит объем возвращенных средств в госбюджет.

По данным на 1 апреля ФГВФЛ подал 44 судебных иска относительно 37 банков о взыскании ущерба. Общая сумма исковых требований - свыше 93 млрд грн.

"Однако, поскольку это совсем новая сфера правоприменения в Украине, со всеми атрибутами неопределенности, по каждому из исков судами до сих пор не было вынесено окончательного решения и соответственно не возмещено ни одной гривни", – говорится в письме.

Также Фонд добавил, что направил правоохранителям около 6 000 заявлений о совершении криминальных правонарушений на общую сумму убытков более 386 млрд грн, из которых на данный момент возвращено менее 1% - 120 млн грн.

Исходя из продолжительности и стоимости указанных процессов для истца (минимум 25% от полученного результата), наиболее оптимальной мировой практикой является добровольное досудебное урегулирование, заключили в ФГВФЛ.

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Марина Кучук
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