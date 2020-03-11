Охрана не пускает. НБУ пытается взыскать птицефабрику Бахматюка

Национальный банк (НБУ) заявляет, что не может взыскать имущество Киевской птицефабрики Олега Бахматюка, чтобы погасить кредиты рефинансирования, выданные его обанкротившемуся банку Финансовая инициатива. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как утверждают в Нацбанке, предприятие не выполняет решение суда и не допускает на фабрику исполнительную службу Минюста.

Так, охрана и сотрудники птицефабрики не допустили госисполнителя на ее территорию для описи и ареста имущества 30 января и 5 марта. Отмечается, что 5 марта на место вызвали полицию, "чтобы зарегистрировать факт препятствования совершению исполнительных действий для дальнейшего составления протокола об административном правонарушении".

“Вышеуказанное и другие предприятия Олега Бахматюка продолжают намеренно не выполнять решения судов и препятствовать действиям государственных исполнителей, грубо нарушая законодательство Украины”, - говорится в сообщении НБУ.

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Нацбанк пытается взыскать и продать птицефабрику для погашения кредита рефинансирования на 2,1 млрд грн, выданного банку Финансовая инициатива Бахматюка в 2014 году. Предприятие предоставило свое имущество в залог по этому кредиту.

Общая задолженности двух банков Бахматюка - VAB Банка и Финансовая инициатива - по кредитам рефинансирования составляет 10,6 млрд грн. Нацбанк подал 48 исков к предприятиям, связанным с Бахматюком, и семь исков - к нему лично. Сейчас суды вынесли 23 решение в пользу НБУ, вступивших в законную силу.

В ноябре 2019 года НАБУ задержало семерых подозреваемых в деле VAB Банка. Им инкриминируют сговор с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года. Экс-главу VAB Банка Дениса Мальцева и его бенефициара Олега Бахматюка объявили в розыск . Также среди ключевых фигур расследования - экс-замглавы НБУ и нынешний глава Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук .

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