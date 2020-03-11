Охрана не пускает. НБУ пытается взыскать птицефабрику Бахматюка

Национальный банк (НБУ) заявляет, что не может взыскать имущество Киевской птицефабрики Олега Бахматюка, чтобы погасить кредиты рефинансирования, выданные его обанкротившемуся банку Финансовая инициатива. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как утверждают в Нацбанке, предприятие не выполняет решение суда и не допускает на фабрику исполнительную службу Минюста.
Так, охрана и сотрудники птицефабрики не допустили госисполнителя на ее территорию для описи и ареста имущества 30 января и 5 марта. Отмечается, что 5 марта на место вызвали полицию, "чтобы зарегистрировать факт препятствования совершению исполнительных действий для дальнейшего составления протокола об административном правонарушении".
“Вышеуказанное и другие предприятия Олега Бахматюка продолжают намеренно не выполнять решения судов и препятствовать действиям государственных исполнителей, грубо нарушая законодательство Украины”, - говорится в сообщении НБУ.
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