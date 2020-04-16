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8 млрд на пять лет. Бахматюк предложил НБУ реструктуризацию старых долгов

8 млрд на пять лет. Бахматюк предложил НБУ реструктуризацию старых долгов
16.04.2020, 14:49

Владелец корпорации Укрленфарминг опубликовал меморандум-обращение к Кабмину, Фонду гарантирования вкладов, Нацбанку и Генпрокуратуре

Председатель совета директоров корпарации Укрлендфарминг и экс-владелец банков-банкротов ВиЭйБи Банк и Финансовая инициатива Олег Бахматюк предложил реструктуризировать 8 млрд грн долгов банков на пять. Первый миллиард обещает выплатить в этом году. Меморандум опубликован на сайте Укрлендфарминга.

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"Этот меморандум призван создать положительный прецедент для решения ситуации с банками, выведенными с рынка в 2014-2015 годах решениями НБУ", - говорится в документе.

Бахматюк предлагает Национальному банку Украины (НБУ) и Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) добровольно урегулировать задолженности и реструктуризировать на пять лет долги этих банков, что позволит получить государству 8 млрд грн.

"Как владелец крупного предприятия, которое дает работу 27 тысячам работников, генерирует около 1% ВВП страны и уплатило за последние 3 года около 7,7 млрд грн налогов, могу гарантировать выполнение этого предложения и обосновать его соответствующими финансовыми расчетами", - уточняет Бахматюк.

Кроме того, бизнесмен предлагает оплатить 1 млрд грн в течение 2020 года; осуществить полную выплату оставшейся суммы в течение следующих пяти лет. При этом утверждает, что отсрочка выплат по телу кредита отсутствует.

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Анна Андреева
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Финансовая инициатива ВиЭйБи Банк олег бахматюк VAB Банк
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