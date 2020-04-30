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Верховная Рада решила рассмотреть "антиколомойский" закон в ускоренном режиме

Верховная Рада решила рассмотреть "антиколомойский" закон в ускоренном режиме
30.04.2020, 15:09

Депутаты проголосовали за применение спецпроцедуры при рассмотрении банковского закона во втором чтении

Верховная Рада поддержала рассмотрение законопроекта о банках-банкротах №2571-д во втором чтении по специальной ускоренной процедуре. “За” проголосовало 255 депутатов.

Речь идет о применении к законопроекту изменений в регламент, направленных на противодействие “поправочному спаму”.

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Ускоренная процедура позволит рассмотреть “антиколомойский” закон, к которому подано свыше 16 000 правок, в течение одного пленарного дня, ожидают в Слуге народа.

Каждая фракция или группа депутатов смогут определить не более пяти предложений или поправок, не поддержанных комитетом, на которых она настаивает.

Каждый внефракционный депутат, чьи поправки не учтены комитетом, сможет определить не более одной поправки, на которой он настаивает.

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Марина Кучук
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антиколомойский закон
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