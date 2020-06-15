Верховный суд закрыл дело Суркисов против ПриватБанка. Bail-In - законный

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу НБУ, Кабмина и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как сообщает корреспондент LIGA.net, суд оставил за истцами право обратиться с новым иском в суд гражданской юрисдикции.

"Это однозначная победа, на наш взгляд, суд применил нормы нового банковского закона. Суд частично удовлетворил ходатайство НБУ и Кабмина, у истцов есть 10 дней на то, чтобы инициировать передачу иска в гражданский суд. Они могут сформулировать аналогичное исковое требование, но возможно будут другие формулировки", - отметил представитель НБУ Виктор Григорчук.



Как уточнил Григорчук, на сегодняшний день нет никаких оснований утверждать, что Суркисы не являются связанными лицами с экс-владельцами ПриватБанка.