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Верховный суд закрыл дело Суркисов против ПриватБанка. Bail-In - законный

Верховный суд закрыл дело Суркисов против ПриватБанка. Bail-In - законный
15.06.2020, 20:00

Большая палата Верховного суда закрыла дело о связанности семьи Суркисов с экс-акционерами ПриватБанка. По сути признав - они были связаны

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила кассационную жалобу НБУ, Кабмина и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как сообщает корреспондент LIGA.net, суд оставил за истцами право обратиться с новым иском в суд гражданской юрисдикции.

"Это однозначная победа, на наш взгляд, суд применил нормы нового банковского закона. Суд частично удовлетворил ходатайство НБУ и Кабмина, у истцов есть 10 дней на то, чтобы инициировать передачу иска в гражданский суд. Они могут сформулировать аналогичное исковое требование, но возможно будут другие формулировки", - отметил представитель НБУ Виктор Григорчук.

Как уточнил Григорчук, на сегодняшний день нет никаких оснований утверждать, что Суркисы не являются связанными лицами с экс-владельцами ПриватБанка.

  • Игорь и Григорий Суркисы, а также их семьи, судятся с ПриватБанком за депозиты на 1 млрд грн. Они оспаривают процедуру bail-in, по которой в 2016 году национализировали ПриватБанк. Суркисы были определены Нацбанком связанными с Приватом лицами, поэтому их вложения конвертированы в капитал госбанка.
  • Если бы Суркисы выиграли в Верховном суде, то это поставило бы под сомнение правомерность процедуры национализации ПриватБанка, а также создало прецедент для других связанных лиц, которые смогут оспорить решение НБУ. Цена вопроса для государства - до 29 млрд грн и признание национализации ПриватБанка незаконной.
  • 12 июня Хозсуд Киева закрыл два производства по искам бывших акционеров ПриватБанка, которые требовали признать недействительным договор купли-продажи банка в 2016 году. Дела были закрыты в результате применения “антиколомойского” закона.
  • Накануне адвокаты НБУ подали заявление в Большую палату Верховного суда о применении норм так называемого “антиколомойского” закона в процессе о признании семьи Суркисов связанными лицами ПриватБанка.

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Борис Давиденко, Сергей Шевчук
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bail-in братья Суркисы дело ПриватБанк
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