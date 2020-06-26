Дело VAB Банка закрывать нельзя - НАБУ отреагировало на решение Генпрокуратуры

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обеспокоено решением Офиса генерального прокурора, которое может привести к закрытию дела по факту завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком VAB Банку. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ считают, что дело находится на завершающей стадии и закрывать его нельзя. "У следствия есть убедительные доказательства причастности подозреваемых, среди которых бывший бенефициар ВиЭйБи Банка и еще 9 человек", - говорится в сообщении.

В НАБУ утверждают, что с февраля 2019 года (когда были подготовлены проекты сообщений о подозрении) НАБУ и САП находятся под постоянным давлением. "Заинтересованные лица не оставляли попытки различными способами добиться прекращения дела", - добавляют в агентстве.

В НАБУ отмечают, что обжаловать решение Печерского райсуда столицы можно и обосновывают почему:

1) решение суда не вступило в законную силу. НАБУ и САП подали 15 июня апелляционную жалобу на это решение и производство открыто. Заседание назначили на 17 и 19 июня. Однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не состоялось - его перенесли на 20 июля.

2) бывали случаи, когда суды выносили решения по делам НАБУ, выходя за пределы компетенции, пытаясь таким образом вмешаться в уголовный процесс. "И несмотря на наличие оговорки о якобы невозможности обжалования, мы законно доказывали, что это не так. В итоге, такие решения отменяли", - утверждают в НАБУ.

В НАБУ считают, что если дело VAB Банка закроют, то "10 подозреваемых в совершении тяжкого преступления могут избежать наказания, а ущерб, нанесенный государству (1 млрд 200 млн грн) никогда не будет возмещен".

Сегодня генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Печерский райсуд обязал прокуратуру закрыть дело VAB Банка и оспаривать такие решения суда нет оснований.Экс-владелец банка и акционер группы компаний Укрлендфарминг Олег Бахматюк назвал решение прокуратуры "большим шагом в деле восстановления справедливости по отношению к компании".

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