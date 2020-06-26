Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело VAB Банка закрывать нельзя - НАБУ отреагировало на решение Генпрокуратуры

Дело VAB Банка закрывать нельзя - НАБУ отреагировало на решение Генпрокуратуры
26.06.2020, 16:28

В НАБУ утверждают, что есть убедительные доказательства причастности подозреваемых к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обеспокоено решением Офиса генерального прокурора, которое может привести к закрытию дела по факту завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком VAB Банку. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ считают, что дело находится на завершающей стадии и закрывать его нельзя. "У следствия есть убедительные доказательства причастности подозреваемых, среди которых бывший бенефициар ВиЭйБи Банка и еще 9 человек", - говорится в сообщении.

В НАБУ утверждают, что с февраля 2019 года (когда были подготовлены проекты сообщений о подозрении) НАБУ и САП находятся под постоянным давлением. "Заинтересованные лица не оставляли попытки различными способами добиться прекращения дела", - добавляют в агентстве.

В НАБУ отмечают, что обжаловать решение Печерского райсуда столицы можно и обосновывают почему:

1) решение суда не вступило в законную силу. НАБУ и САП подали 15 июня апелляционную жалобу на это решение и производство открыто. Заседание назначили на 17 и 19 июня. Однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание в апелляционной инстанции не состоялось - его перенесли на 20 июля.

2) бывали случаи, когда суды выносили решения по делам НАБУ, выходя за пределы компетенции, пытаясь таким образом вмешаться в уголовный процесс. "И несмотря на наличие оговорки о якобы невозможности обжалования, мы законно доказывали, что это не так. В итоге, такие решения отменяли", - утверждают в НАБУ.

В НАБУ считают, что если дело VAB Банка закроют, то "10 подозреваемых в совершении тяжкого преступления могут избежать наказания, а ущерб, нанесенный государству (1 млрд 200 млн грн) никогда не будет возмещен".

  • Сегодня генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Печерский райсуд обязал прокуратуру закрыть дело VAB Банка и оспаривать такие решения суда нет оснований.Экс-владелец банка и акционер группы компаний Укрлендфарминг Олег Бахматюк назвал решение прокуратуры "большим шагом в деле восстановления справедливости по отношению к компании". 

Читайте также: Девять "друзей" Бахматюка. Большая история скандального кредита НБУ VAB Банку

Анна Андреева
Напишите нам
VAB Банк олег бахматюк набу прокуратура Ирина Венедиктова
Комментарии
Последние новости
 