Депозиты для населения дорожают. Данные НБУ

Ставки по банковским депозитам в июле выросли. По данным НБУ, депозитные ставки растут для гривни уже в течение года. В прошлом месяце средняя ставка выросла на 0,7 п.п. и составляет 14,9% годовых.

Доходность валютных сбережений в течение года оставалась невысокой и не достигала даже 1%. В последние месяцы наблюдалась положительная динамика. Средняя ставка достигла 1% годовых. В июле ставка выросла на 1 п.п. и составила 1,2% годовых.

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Общий депозитный портфель по банковской системе в июле увеличился на 0,6% и составил 968,2 млрд. грн.

В июле украинцы предпочитали депозиты в национальной валюте. Гривневый портфель вырос на 6,7 млрд. грн. (1%) и составляет 640 млрд. грн.

А валютный портфель уменьшился на $30 млн (0,3%) и составляет $9 млрд.



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