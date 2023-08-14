Депозити для населення дорожчають. Дані НБУ
14.08.2023, 13:05
Фото: пресслужба НБУ
Ставки за банківськими депозитами в липні зросли. За даними НБУ, депозитні ставки зростають для гривні вже протягом року. Минулого місяця середня ставка зросла на 0,7 в.п. і становить 14,9% річних.
Дохідність валютних заощаджень протягом року залишалася невисокою, і не досягала навіть 1%. Останні місяці спостерігалася позитивна динаміка. Середня ставка сягнула 1% річних. У липні ставка зросла на 1 в.п. і склала 1,2% річних.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях
Загальний депозитний портфель у банківській системі збільшився на 0,6% і склав 968,2 млрд грн.
У липні українці надавали перевагу депозитам у національній валюті. Гривневий портфель зріс на 6,7 млрд грн. (1%) і становить 640 млрд грн.
А валютний портфель зменшився на $30 млн (0,3%) і становить $9 млрд.
- ВАКС заарештував бізнесмена, якого понад рік шукало НАБУ
- ПриватБанк отримав найбільший прибуток у своїй історії
Читайте також
Останні новини
Коментарі