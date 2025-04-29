Deutsche Bank зафиксировал рекордную прибыль за 14 лет благодаря Трампу

В первом квартале 2025 года Deutsche Bank заработал 2,8 млрд евро — самую высокую прибыль за 14 лет. Основным драйвером стали действия Трампа

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Немецкий Deutsche Bank сообщил о самой высокой квартальной прибыли за последние 14 лет — в первом квартале 2025 года банк заработал 2,8 млрд евро, что на 39% больше, чем в прошлом, и на 7% выше прогнозов аналитиков. Об этом пишет Financial Times.

Рост прибыли банка связывают с повышенной активностью на рынке облигаций и валют. Волатильность, вызванная тарифной политикой Дональда Трампа, способствовала оживлению торговли. Общий доход банка поднялся на 10% и достиг самого высокого уровня за десятилетие.

Одновременно расходы уменьшились на 2%, в том числе благодаря сокращению судебных издержек. Ключевой показатель эффективности – соотношение расходов к доходам – улучшился до 61,2% против 68,2% год назад, превысив внутренний ориентир в 65%.

Инвестиционное крыло Deutsche Bank показало особенно сильные результаты: доходы от торговли долговыми инструментами и валютами выросли на 17%. В то же время поступления от эмиссии ценных бумаг и консалтинга снизились на 8% из-за списания одной большой позиции в сфере рискового финансирования.

Финансовый успех Deutsche Bank отражает глобальную тенденцию — крупные банки по всему миру фиксируют прибыль на фоне нестабильности, связанной с торговой политикой США. В то же время усиливаются опасения потенциального роста дефолтов и падения инвестиционной активности.

Несмотря на сокращение объема проблемных кредитов на 27% за год, резервы на покрытие кредитных рисков выросли до 471 млн евро — это на 16% больше, чем прогнозировали эксперты.

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