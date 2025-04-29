Deutsche Bank зафіксував рекордний прибуток за 14 років завдяки Трампу

У першому кварталі 2025 року Deutsche Bank заробив 2,8 млрд євро — найвищий прибуток за 14 років. Основним драйвером стали дії Трампа

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Німецький Deutsche Bank повідомив про найвищий квартальний прибуток за останні 14 років — у першому кварталі 2025 року банк заробив 2,8 млрд євро, що на 39% більше, ніж торік, і на 7% вище за прогнози аналітиків. Про це пише Financial Times.

Зростання прибутку банку пов’язують із підвищеною активністю на ринку облігацій і валют. Волатильність, викликана тарифною політикою Дональда Трампа, сприяла пожвавленню торгівлі. Загальний дохід банку піднявся на 10% і сягнув найвищого рівня за десятиліття.

Одночасно витрати зменшилися на 2%, зокрема завдяки скороченню судових витрат. Ключовий показник ефективності — співвідношення витрат до доходів — покращився до 61,2% проти 68,2% рік тому, перевершивши внутрішній орієнтир у 65%.

Інвестиційне крило Deutsche Bank показало особливо сильні результати: доходи від торгівлі борговими інструментами та валютами зросли на 17%. Водночас надходження від емісії цінних паперів та консалтингу знизилися на 8% через списання однієї великої позиції у сфері ризикового фінансування.

Фінансовий успіх Deutsche Bank відображає глобальну тенденцію — великі банки по всьому світу фіксують прибутки на фоні нестабільності, пов’язаної з торговельною політикою США. Водночас посилюються побоювання щодо потенційного зростання дефолтів та падіння інвестиційної активності.

Попри скорочення обсягу проблемних кредитів на 27% за рік, резерви на покриття кредитних ризиків зросли до 471 млн євро — це на 16% більше, ніж прогнозували експерти.

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