Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курсы валют по банкам

В среду, 31 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5 коп. и составляет 39,84 грн. Курс продажи снизился также на 5 коп. и составил 40,56 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41,1 грн.

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Средний курс покупки евро поднялся на 3 коп. и составляет 39,82 грн. Средний курс продаж вырос также на 3 коп. и составляет 40,79 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,48 грн, максимальный – 41,1 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ишутина

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