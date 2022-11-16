Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курсы валют в банках

В среду, 16 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2 коп. и составляет 40,08 грн. Курс продаж опустился на 1 коп. и достиг 40,67 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39 грн, максимальный – 40,35 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и достиг 40,39 грн. Средний курс продаж поднялся на 20 коп. и составляет 41,57 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,8 грн, максимальный – 40,9 грн. Для продажи минимальный курс – 40,95 грн, максимальный – 42,6 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.