Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курсы валют в банках
16.11.2022, 11:14
Фото: depositphotos.com
В среду, 16 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2 коп. и составляет 40,08 грн. Курс продаж опустился на 1 коп. и достиг 40,67 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39 грн, максимальный – 40,35 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и достиг 40,39 грн. Средний курс продаж поднялся на 20 коп. и составляет 41,57 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,8 грн, максимальный – 40,9 грн. Для продажи минимальный курс – 40,95 грн, максимальный – 42,6 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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