Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курсы валют в банках
13.01.2023, 11:09
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
В пятницу, 13 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3 коп. и составляет 40,03 грн. Курс продажи не изменился – 40,69 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,2 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 15 коп. и составил 42,07 грн. Средний курс продаж поднялся на 20 коп. до 43,25 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,7 грн, максимальный – 42,75 грн. Для продажи минимальный курс – 42,5 грн, максимальный – 44,1 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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