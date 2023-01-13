Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курсы валют в банках

В пятницу, 13 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3 коп. и составляет 40,03 грн. Курс продажи не изменился – 40,69 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,2 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15 коп. и составил 42,07 грн. Средний курс продаж поднялся на 20 коп. до 43,25 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,7 грн, максимальный – 42,75 грн. Для продажи минимальный курс – 42,5 грн, максимальный – 44,1 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.