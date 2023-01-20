Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курсы валют в банках
20.01.2023, 11:14
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 20 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4 коп. и составляет 39,94 грн. Курс продаж снизился на 5 коп. до 40,55 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41 грн.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Средний курс покупки евро вырос на 3 коп. и составил 42,32 грн. Средний курс продаж повысился также на 3 коп. до 43,41 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 41 грн, максимальный – 43 грн. Для продажи минимальный курс – 42,8 грн, максимальный – 44,3 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- Новое банкротство на крипторынке: о неплатежеспособности объявила кредитная компания Genesis
- Джонсон получил рекордный донат в истории британского парламента
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии