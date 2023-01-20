Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курсы валют в банках

В пятницу, 20 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4 коп. и составляет 39,94 грн. Курс продаж снизился на 5 коп. до 40,55 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 3 коп. и составил 42,32 грн. Средний курс продаж повысился также на 3 коп. до 43,41 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41 грн, максимальный – 43 грн. Для продажи минимальный курс – 42,8 грн, максимальный – 44,3 грн.

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Анна Ішутіна

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