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Новое банкротство на крипторынке: неплатежеспособность признала кредитная компания Genesis

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 10:45
Новое банкротство на крипторынке: неплатежеспособность признала кредитная компания Genesis - Фото
Фото: depositphotos.com

Из-за финансовых проблем в США обанкротилась компания Genesis Global Holdco, специализировавшаяся на криптовалютном кредитовании. Об этом сообщается в ее заявлении.

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Заявление о защите от кредиторов по разделу 11 (Chapter 11) Кодекса США о банкротстве подают Genesis Global Holdco и две дочерние компании – Genesis Global Capital и Genesis Asia Pacific.

Компания оценила свои активы и обязательства в диапазоне $1–10 млрд.

Genesis входит в состав криптовалютного конгломерата Digital Currency Group, основанного миллиардером Барри Силбертом в 2015 году.

Финансовые проблемы DCG начались летом 2022 года после краха хедж-фонда Three Arrows Capital, который задолжал платформе Genesis более $2 млрд. Банкротство криптобиржи FTX ухудшило положение Genesis еще сильнее, и в ноябре ей пришлось приостановить кредитные операции и заморозить вывод денег.

С тех пор Genesis безрезультатно пыталась найти новое финансирование. В начале 2023 года она сократила 30% сотрудников.

Компания задолжала более $3 млрд, по данным Financial Times, в том числе $900 млн клиентам Gemini, криптобирже Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов, которые уже грозят DCG и ее владельцу судом.

В состав DCG входят также издание CoinDesk и компания по управлению активами Grayscale.

Андрій Водяний
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криптовалюты США банкротство Genesis
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