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Отмывание $700 млн. В США задержан владелец криптобиржи Bitzlato

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 21:59
Отмывание $700 млн. В США задержан владелец криптобиржи Bitzlato - Фото
Фото: Bitzlato

В Майами во вторник, 17 января, задержали россиянина Анатолия Легкодымова – основателя гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato. Об этом сообщило министерство юстиции США.

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Оно утверждает, что Bitzlato работала с Hydra Market, анонимным онлайн-рынком наркотиков и украденной финансовой информации, функционировавшим в даркнете до апреля 2022 года, пока его не закрыли правоохранительные органы. Пользователи Hydra Market обменяли через Bitzlato более $700 млн в криптовалюте.

Также на Bitzlato отмывали деньги, заработанные с помощью вирусов-требователей.

В США считают, что задержанный россиянин, являвшийся одновременно топ-менеджером и мажоритарным владельцем Bitzlato Ltd., сознательно позволил сделать из биржи убежище для незаконных денег.

Она не соблюдала правила "знай своего клиента" (KYC) и позиционировала себя как биржу, где требуется минимальная идентификация пользователей.

Легкодимов и другие менеджеры Bitzlato осознавали, что многие пользователи биржи зарегистрированы под другими именами и занимаются незаконной деятельностью. Во внутренней переписке работники неоднократно предупреждали своего шефа, что клиентская база Bitzlato состоит из "наркозависимых, покупающих наркотики на Hydra".

В одном из внутренних файлов следователи нашли такую самохарактеристику Bitzlato: "Плюсы – нет KYC, минусы – грязные деньги".

Поскольку биржа принимала деньги из США, делом занялись американские правоохранительные органы. Одновременно французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и Кипре провели собственную операцию по ликвидации цифровой инфраструктуры Bitzlato.

Андрій Водяний
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Россия США отмывание денег криптовалюти
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