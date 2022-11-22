Криптоафера на $575 млн. В Эстонии задержаны основатели облачного майнинга HashFlare

Уголовная полиция Эстонии вместе с ФБР задержала в Таллинне двоих подозреваемых по делу о криптомошенничестве на сумму $575 млн, сообщается на сайте Министерства юстиции США.

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Задержанные – 37-летние эстонцы Сергей Потапенко и Иван Турыгин – были основателями облачного криптомайнинга HashFlare, который появился в 2015 году и в свое время был очень популярен.

Но на самом деле у HashFlare не было оборудования для майнинга виртуальной валюты, о котором заявлялось, поэтому компания добывала биткоины со скоростью менее 1% от заявленной вычислительной мощности.

В 2019 году компания перестала платить и закрылась, а ее клиенты потеряли деньги.

Параллельно Турыгин и Потапенко развивали первый цифровой банк Polybius, который также оказался аферой.

В общей сложности двое эстонцев выманили у клиентов более $575 млн, которые отмывали, покупая недвижимость и дорогие автомобили.

"Размер и масштабы инкриминируемой им схемы действительно впечатляют. Обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и таинственностью, которая окружает майнинг криптовалюты, чтобы создать огромную схему Понци. Они привлекали инвесторов неправдивыми заявлениями, а затем платили первым инвесторам за счет тех, кто пришел позже", – заявил американский прокурор Ник Браун.

7 ноября в США заявили об "исторической конфискации" $3,36 млрд в биткоинах, которые были незаконно присвоены пользователем запрещенного маркетплейса Silk Road.

Власти США конфисковали $3,6 млрд в биткоинах, укравших у Bitfinex в 2016 году.

Андрій Водяний

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