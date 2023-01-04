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Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признал вину, суд начнется в октябре

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04.01.2023, 10:12
Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признал вину, суд начнется в октябре - Фото
Фото: EPA

Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид отказался признать свою вину по восьми пунктам обвинений. Судебное разбирательство его дела по существу начнется в октябре, пишет Bloomberg.

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Окружной судья США Льюис Каплан определил дату судебного разбирательства – 2 октября 2023 года.

Отказ признать вину позволит адвокатам Бэнкмана-Фрида получить больше информации о доказательствах против него и спланировать следующий шаг, указывает издание.

Обвинение тем временем предложило дополнительное условие залога для SBF в виде запрета доступа и переводов активов FTX и Alameda Research. Сейчас он находится на свободе под залогом $250 млн.

Основатель FTX был арестован на Багамах 12 декабря после того, как США обвинили его в многолетнем мошенничестве с криптовалютами.

Бэнкман-Фриду инкриминируют создание криптопирамиды, которую прокуратура США описывает как одну из крупнейших финансовых афер в американской истории. Падение FTX привело к обвалу криптовалютного рынка и оставило многих инвесторов с пустыми руками.

Бэнкман-Фрид отвергает обвинения в мошенничестве, но двое его бывших коллег – соучредитель FTX Гэри Ван и гендиректор родственной фирмы Alameda Research Кэролайн Эллисон – уже сотрудничают со следствием.

  • Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (на рынке известный по инициалам SBF) считался одним из самых успешных людей на крипторынке. Его состояние на максимумах оценивалось в $26 млрд.
  • В начале ноября 2022 года FTX обанкротилась, и 9 ноября Бэнкмана-Фрида "выписали" из списка миллиардеров.

Подробнее здесь: Конфликт и крах криптогигантов: как одно личное оскорбление могло обрушить рынок криптовалют

Андрій Водяний
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криптовалюты мошенничество FTX Сэм Бэнкман-Фрид
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