Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курсы валют в банках

В четверг, 4 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4 коп. и составляет 37,35 грн. Курс продаж опустился на 5 коп. до 37,92 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,6 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,6 грн, максимальный – 38,4 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составляет 40,94 грн. Средний курс продаж поднялся на 15 коп. до 41,86 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,45 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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