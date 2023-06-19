Доллар дешевеет, а евро дорожает. Наличные курсы валют

В понедельник, 19 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3 коп. и составляет 36,76 грн. Курс продаж опустился на 1 коп. – до 37,35 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,5 грн, максимальный – 36,95 грн. Для продажи минимальный курс – 37,2 грн, максимальный – 37,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составляет 40,16 грн. Средний курс продаж повысился на 4 коп. – до 40,99 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,7 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,3 грн.

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