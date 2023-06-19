Долар дешевшає, а євро дорожчає. Готівкові курси валют

У понеділок, 19 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, впав на 3 коп. і складає 36,76 грн. Курс продажу опустився на 1 коп. – до 37,35 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,5 грн, максимальний – 36,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,2 грн, максимальний – 37,7 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 5 коп. і складає 40,16 грн. Середній курс продажу підвищився на 4 коп. – до 40,99 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,7 грн, максимальний – 40,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,7 грн, максимальний – 41,3 грн.

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