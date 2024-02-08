Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курс валют НБУ

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 февраля курс гривни по отношению к доллару вырос на 3 коп. и составляет 37,5937 грн/доллар. По отношению к евро курс национальной валюты опустился на 11 коп. – 40,5035 грн/евро.

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