Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 февраля курс гривни по отношению к доллару вырос на 3 коп. и составляет 37,5937 грн/доллар. По отношению к евро курс национальной валюты опустился на 11 коп. – 40,5035 грн/евро.
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