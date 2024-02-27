Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 27 февраля курс гривни по отношению к доллару вырос на 2 коп. и составил 38,3361 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта потеряла 4 коп. до 41,5985 грн/евро.
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