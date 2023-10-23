Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курсы валют в банках

В понедельник, 23 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4 коп. и составляет 37,42 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. — до 38,09 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,8 грн, максимальный – 38,4 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составил 39,69 грн. Курс продаж увеличился на 1 коп. — до 40,69 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,75 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – также 40,2 грн, максимальный – 41,5 грн.

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