НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до $735 млн
21.10.2023, 13:20
Нацбанк України (Фото: Depositphotos)
Національний банк з 16 по 20 жовтня на міжбанківському валютному ринку продав $735,48 млн і купив $0,14 млн. Про це свідчать дані НБУ.
Нацбанк за тиждень продав на $160,24 млн більше ніж тижнем раніше, а купив менше на $0,11 млн.
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Загалом від початку року Нацбанк продав вже 21,937 млрд доларів, а купив – 208,42 млн доларів.
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- Національний банк, який з кінця липня 2022 року утримував офіційний курс на рівні 36,5686 грн/$, з 3 жовтня ввів курсові послаблення, якими фактично відмовився від фіксації.
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