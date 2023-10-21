НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до $735 млн

Національний банк з 16 по 20 жовтня на міжбанківському валютному ринку продав $735,48 млн і купив $0,14 млн. Про це свідчать дані НБУ.

Нацбанк за тиждень продав на $160,24 млн більше ніж тижнем раніше, а купив менше на $0,11 млн.

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Загалом від початку року Нацбанк продав вже 21,937 млрд доларів, а купив – 208,42 млн доларів.

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