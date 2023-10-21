НБУ увеличил продажу валюты на межбанке до $735 млн

Национальный банк с 16 по 20 октября на межбанковском валютном рынке продал $735,48 млн и купил $0,14 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Нацбанк за неделю продал на $160,24 млн больше чем неделей раньше, а купил меньше на $0,11 млн.

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Всего с начала года Нацбанк продал уже 21,937 млрд долларов, а купил – 208,42 млн долларов.

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