НБУ увеличил продажу валюты на межбанке до $735 млн
21.10.2023, 13:20
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)
Национальный банк с 16 по 20 октября на межбанковском валютном рынке продал $735,48 млн и купил $0,14 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Нацбанк за неделю продал на $160,24 млн больше чем неделей раньше, а купил меньше на $0,11 млн.
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Всего с начала года Нацбанк продал уже 21,937 млрд долларов, а купил – 208,42 млн долларов.
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- Национальный банк, с конца июля 2022 года удерживавший официальный курс на уровне 36,5686 грн/$, с 3 октября ввел курсовые послабления, которыми фактически отказался от фиксации.
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