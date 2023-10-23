Долар дешевшає, а євро дорожчає. Курси валют у банках

У понеділок, 23 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, впав на 4 коп. і складає 37,42 грн. Курс продажу знизився на 2 коп. — до 38,09 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37 грн, максимальний – 37,8 грн. Для продажу мінімальний курс – також 37,8 грн, максимальний – 38,4 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 2 коп. і склав 39,69 грн. Курс продажу збільшився на 1 коп. — до 40,69 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 38,75 грн, максимальний – 40,2 грн. Для продажу мінімальний курс – також 40,2 грн, максимальний – 41,5 грн.

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