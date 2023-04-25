Доллар дешевеет. Наличные курсы валют

Во вторник, 25 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 13 коп. и составляет 37,54 грн. Курс продаж снизился на 11 коп. до 38,19 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,57 грн, максимальный – 37,85 грн. Для продажи минимальный курс – 37,43 грн, максимальный – 38,8 грн.

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Средний курс покупки евро не изменился и составляет 41 грн. Средний курс продаж вырос на 7 коп. до 42 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,55 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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