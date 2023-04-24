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На накопительную пенсию нужно отчислять не менее 7-10% зарплаты – Минсоцполитики

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 15:25
На накопительную пенсию нужно отчислять не менее 7-10% зарплаты – Минсоцполитики - Фото
Оксана Жолнович (Фото: Минсоцполитики)

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что на накопительную пенсию нужно откладывать до 10% от зарплаты. Часть этих денег будет вносить работодатель, но без личного взноса работник не сможет достичь целевого уровня, сказала она в эфире единого телемарафона.

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"Средний взнос, который покрывал бы все расходы и сохранял средства – это по меньшей мере 7-10%. Мы предполагаем до 3% обязательных с работодателя. Это немного мало. Очевидно, что работник должен участвовать своими средствами, чтобы его взнос был оптимальным", – сказала министр.

Она добавила, что запуск реформы продлится не менее года после принятия закона.

Пока что он находится в стадии законопроекта и не рассматривался даже в первом чтении.

"Сначала нужно построить цифровые системы сбора и администрирования этих средств. На это нужно время, как минимум год. Следовательно, именно только принятие закона и старт его исполнения не означает, что прямо завтра начнут собирать средства. Нет, сначала нужно все подготовить", – сказала Жолнович.

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Андрій Водяний
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пенсионная реформа Минсоцполитики накопительная пенсия Оксана Жолнович
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