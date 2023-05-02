Доллар дешевеет. Наличные курсы валют

Во вторник, 2 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1 коп. и составляет 37,41 грн. Курс продаж опустился на 5 коп. до 38,01 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,65 грн, максимальный – 38,55 грн.

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Средний курс покупки евро не изменился и составляет 40,85 грн. Средний курс продаж снизился на 9 коп. до 41,74 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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