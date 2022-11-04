Доллар дорожает, а евро дешевеет. Наличные курсы валют

В пятницу, 4 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6 коп. и составляет 39,77 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. и достиг 40,5 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,7 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 18 коп. и составил 38,47 грн. Средний курс продаж упал на 16 коп. и составляет 39,46 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,2 грн, максимальный – 38,9 грн. Для продажи минимальный курс – 39,1 грн, максимальный – 40 грн.

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Анна Ішутіна

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