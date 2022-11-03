Банк Англии рекордно повысил ключевую ставку для борьбы с инфляцией

Банк Англии в четверг, 3 ноября, повысил основную ставку на 0,75 п.п. – до 3%, говорится в сообщении регулятора. Это рекордное повышение за последние 30 лет, отмечает Financial Times.

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При этом большинство членов монетарного комитета Банка Англии придерживаются мнения, что потребуется еще одно повышение процентной ставки с целью возврата инфляции к целевому показателю.

По прогнозам экспертов Банка Англии, к концу 2022 года инфляция ускорится до максимального за последние 40 лет уровня – 11%.

Целевой показатель инфляции в Великобритании установлен на уровне 2%. На возвращение к нему потребуется еще два года, прогнозируют в банке.

Банк Англии считает, что Великобритания вошла в рецессию в третьем квартале, и не исключает, что она будет очень долгая – вплоть до середины 2024 года. Банк опасается, что ВВП будет сокращаться еще полтора года из-за высоких цен на энергоносители и жесткой финансовой политики, которая неизбежно будет влиять на расходы.

Ожидается рост безработицы: к концу 2025 года ее показатель может достигнуть почти 6,5% по сравнению с нынешними 3,5%.

Ранее о повышении процентной ставки заявила и ФРС США, увеличившая ее на 0,75 п.п. – до 3,75-4%. Федрезерв не будет отказываться от курса на более жесткую денежно-кредитную политику, но дальнейшие повышения ожидаются менее агрессивными. Он также будет сокращать запасы казначейских бумаг, долговых обязательств и ценных бумаг.

В Украине учетная ставка установлена на уровне 25%, Национальный банк не собирается ее уменьшать раньше 2024 года.

Андрій Водяний

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