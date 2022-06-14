Доллар дорожает. Курсы валют по банкам

Во вторник, 14 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 20,7 коп. и составляет 34,52 грн. Курс продаж вырос на 15,2 коп. и составляет 35,45 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31 грн, максимальный – 35,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и составляет 35,95 грн. Средний курс продаж вырос на 2,5 коп. и составляет 37,29 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 35 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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