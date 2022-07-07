Доллар дорожает. Наличные курсы валют
В четверг, 7 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 14,5 коп. и составляет 34,59 грн. Курс продаж вырос на 14,8 коп. и составляет 35,46 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 29,26 грн, максимальный – 35,45 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 35,8 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 35,17 грн. Средний курс продаж опустился на 2 коп. и составляет 36,59 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 30,92 грн, максимальный – 36 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 37,5 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
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