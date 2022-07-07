Доллар дорожает. Наличные курсы валют

В четверг, 7 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 14,5 коп. и составляет 34,59 грн. Курс продаж вырос на 14,8 коп. и составляет 35,46 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 29,26 грн, максимальный – 35,45 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 35,8 грн.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 35,17 грн. Средний курс продаж опустился на 2 коп. и составляет 36,59 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 30,92 грн, максимальный – 36 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 37,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Читайте также Украина без украинца. Как миграционный кризис повлияет на оставшихся

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.