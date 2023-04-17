Доллар дорожает. Наличные курсы валют
17.04.2023, 11:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В понедельник, 17 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 5 коп. и составляет 37,47 грн. Курс продаж увеличился на 8 коп. до 38,13 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,75 грн. Для продажи минимальный курс – 37,8 грн, максимальный – 38,5 грн.
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Средний курс покупки евро поднялся на 1 коп. и составляет 40,74 грн. Средний курс продаж вырос на 9 коп. до 41,74 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,7 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,2 грн, максимальный – 42,5 грн.
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