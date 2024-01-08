Доллар дорожает, евро дешевеет. Курсы валют НБУ
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Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 января курс гривни по отношению к доллару упал на 4 копейки до 38,0775 грн/доллар. По отношению к евро курс национальной валюты повысился на 9 копеек – 41,573 грн/евро.

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