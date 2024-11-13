Доллар дорожает: Какие наличные курсы в банках 13 ноября

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Каков наличный курс доллара

В среду, 13 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 5 коп. и составляет 41,2 грн. Курс продажи поднялся на 7 коп. до 41,72 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,7 грн, максимальный – 41,4 грн. Для продажи минимальный курс – 41,65 грн, максимальный – 41,8 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 6 коп. и составляет 43,78 грн. Курс продажи упал на 5 коп. до 44,57 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,9 грн, максимальный – 44,2 грн. Для продажи минимальный курс – 44,39 грн, а максимальный – 44,85 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого не изменился и составил 9,88 грн. Курс продаж опустился на 2 коп. до 10,44 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,4 грн, максимальный – 10,02 грн. Для продажи минимальный курс – 10,16 грн, а максимальный – 11 грн.

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