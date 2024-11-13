Долар дорожчає: Які готівкові курси в банках 13 листопада

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Який готівковий курс долара

У середу, 13 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, виріс на 5 коп. і складає 41,2 грн. Курс продажу піднявся на 7 коп. — до 41,72 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,7 грн, максимальний – 41,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,65 грн, максимальний – 41,8 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 6 коп. і становить 43,78 грн. Курс продажу впав на 5 коп. — до 44,57 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,9 грн, максимальний – 44,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,39 грн, а максимальний – 44,85 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого не змінився і становить 9,88 грн. Курс продажу опустився на 2 коп. — до 10,44 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,4 грн, максимальний – 10,02 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,16 грн, а максимальний – 11 грн.

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